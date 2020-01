Venti forti e mare mosso: il bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpal

Diramato questa mattina da Arpal il bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

Oggi, lunedì 27 gennaio, il transito di un'onda depressionaria a nord delle Alpi determina una graduale rotazione e rinforzo del flusso da Sud-Ovest a tutte le quote. Su BCE deboli piogge sparse, in intensificazione e progressiva estensione nel corso della serata. Venti da Sud-Ovest fino a forti con raffiche di burrasca fino 60-70 km/h su AB e sui rilievi di C. Mare in aumento fino a molto mosso, localmente agitato su C in serata.

Domani, martedì 28 gennaio, nelle ore notturne e fino alle prime ore della giornata deboli piogge diffuse su C, in progressivo esaurimento nel corso della mattinata. Venti da Sud-Ovest in ulteriore rinforzo fino a forti su C, burrasca su A e al largo con raffiche fino a 70-80 km/h, tendenti a disporsi da Ovest nel corso del pomeriggio. Mare in aumento fino agitato su AB, molto agitato su C con onda lunga da Sud-Ovest: si attendono mareggiate su tutte le coste esposte al libeccio, più intense e durature sulle coste di Levante.

Mercoledì 28 gennaio, fino al mattino ancora mare agitato su C con onda da Sud-Ovest e locali residue mareggiate in progressivo calo nel corso della giornata.

Intanto schiarite stanno avanzando a Ponente mentre permangono nubi sul settore centrale della regione ma, in particolare, a Levante. Tra la notte e il primo mattino deboli piogge, accompagnate anche da fulminazioni soprattutto in mare, hanno interessato proprio la parte più orientale del territorio con cumulate dalla mezzanotte di 10.8 millimetri a Montalbano (La Spezia), 10.6 a Monterosso e La Spezia città. I venti sono deboli variabili, il mare poco mosso.

Poco freddo, la scorsa notte, in Liguria. Queste le minime per provincia: Colle di Nava (Imperia) -2.7, Calizzano (Savona) -0.4, Pratomollo (Borzonasca, Genova) 0.3, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 2.1.

Queste le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 9.9, Savona Istituto Nautico 9.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.5 e La Spezia 8.2. Alle 11.15 massima di 15.4 a Diano Castello (Imperia).

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.