Cani da caccia investiti sulla A10 tra San Bartolomeo e Andora

Due cani da caccia sono morti, questa mattina alle 11, investiti da un furgone sull’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra San Bartolomeo al Mare ed Andora, in direzione Genova.

L’incidente è avvenuto al confine tra le province di Imperia e Savona. Le due bestiole erano insieme ai proprietari sulle colline prospicienti l’autostrada, quando si sono allontanati, finendo sulla carreggiata verso il capoluogo.

In quel momento stava transitando il furgone che li ha centrati in pieno. Il conducente ha subito chiamato la Polizia Stradale, intervenuta insieme agli operai della A10. I due cani sono stati consegnati al servizio veterinario ed il traffico non ha subito rallentamenti.