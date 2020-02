I 5 anni del Presidente Mattarella: a Stella e Savona venne in visita nel 2016 per i 120 anni di Pertini

Era il 31 gennaio 2015 quando Sergio Mattarella fu eletto al quarto scrutinio Presidente della Repubblica con 665 voti. Mattarella, successore del dimissionario Giorgio Napolitano, è stato dal 1983 al 2008 deputato, prima per la Democrazia Cristiana (di cui fu vicesegretario) e poi per il Partito Popolare Italiano, La Margherita ed il Partito Democratico.

Ha ricoperto la carica di ministro per i rapporti con il Parlamento (1987-1989), di ministro della pubblica istruzione (1989-1990), di vicepresidente del Consiglio (1998-1999), di ministro della difesa (1999-2001) e infine di giudice costituzionale (2011-2015). Il Presidente, ancora in carica per altri due anni, in questo quinquennio ha dovuto confrontarsi con la formazione di tre Governi (Gentiloni, Conte I e Conte II), contraddistinti da una delicata situazione politica a cominciare dalla crisi più lunga della Repubblica risolta poi con il governo gialloverde Movimento 5 Stelle/Lega.

Divenne celebre il suo No alla nomina di Paolo Savona come Ministro dell'Economia che portò i pentastellati a volerlo mettere in stato d'accusa e ipotizzando un'impeachment che indignò la maggior parte degli italiani. Tra le parole guida del Presidente ci sono i concetti di coesione, memoria, dialogo, responsabilità, europeismo critico, atlantismo e multilateralismo, mettendo al centro dell'identità nazionale il valore della comunità, il rispetto per l'altro, i nazionalismi, il razzismo, l'inclusione e la lotta all'indifferenza.

La prima e unica visita di Sergio Mattarella nel savonese è avvenuta il 25 settembre del 2016 a Stella San Giovanni e Savona per la ricorrenza dei 120 anni dalla nascita di Sandro Pertini. A Stella visitò la casa del Presidente più amato dagli italiani e fece visita alla sua tomba. A Savona invece venne ospitato nella Sala della Sibilla sulla Fortezza del Priamar.