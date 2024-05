Diocesi di Savona- Noli Diocesi, rinnovati il Consiglio presbiterale e i vicari foranei

Nel corso del mese di aprile le vicarie della Diocesi di Savona-Noli hanno provveduto, con apposite assemblee elettive, a indicare i nuovi vicari foranei, che sono poi stati nominati con decreto dal vescovo Calogero Marino.

Due le conferme: per quella del Levante (dalle Albisole a Cogoleto) don Silvester Soosai, parroco di Celle Ligure e Sanda, per la vicaria del Ponente (da Spotorno a Finale Ligure) don Giuseppe Militello, parroco di Finalmarina e Monticello.

Nella vicaria di Savona don Angelo Magnano, parroco in San Paolo Apostolo e Santa Maria della Neve, subentra a don Adolfo Macchioli. Quest’ultimo, parroco in San Giuseppe a Savona e San Martino a Bergeggi, subentra a don Alessio Allori come nuovo vicario di Vado.

Durante le assemblee elettive le vicarie hanno anche provveduto a votare i componenti del nuovo Consiglio Presbiterale diocesano. Membri di diritto sono il vicario generale don Camillo Podda, i quattro vicari foranei don Adolfo Macchioli, don Angelo Magnano, don Giuseppe Militello e don Silvester Soosai e il delegato CISM padre Francesco Rossi. Membri eletti dal clero sono don Iosif Demeterca, don Germano Grazzini, don Danilo Grillo e don Antonio Ferri. Membri di nomina vescovile sono don Alessio Allori, don Lorenzo Cortesi, don Selvaraj Devasahayam e padre Giuseppe Maffeis.