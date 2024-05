Calizzano, una panchina dell'amore rosa per abbracciare il Giro d'Italia

Calizzano è in trepidante attesa del Giro d'Italia. Il passaggio della corsa rosa è fissato per il prossimo 7 maggio durante la quarta tappa con partenza da Acqui Terme e arrivo ad Andora.

"Evviva lo sport, evviva il nostro territorio", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri. "Calizzano, la Val Bormida e la provincia di Savona sono pronti ad accogliere il Giro d'Italia".

All'ingresso del paese è stata collocata una panchina dell'amore mobile, dipinta di rosa, simbolo di supporto e affetto per gli atleti. "Ringraziamo Ecogrid Srl per il loro prezioso e generoso contributo", aggiunge il primo cittadino.

"Ma non è tutto. Nel tratto via Madonna delle Grazie - passeggiata colonnello Revetria, uscendo dal paese, ci sarà il 'punto rosa' per salutare i corridori, con uno striscione e le bandierine sventolate dai ragazzi di Calizzano", conclude Olivieri.