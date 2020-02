Pietra Ligure: traffico più fluido tra via Rossello e Largo Veterani dello Sport

Annuncia l'amministrazione comunale di Pietra Ligure: "Sono terminati i lavori di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione di Largo Veterani dello Sport, all'intersezione con Via Rossello.

La strada è tornata nuovamente percorribile con il senso di marcia invertito (cioè da via Rossello in direzione largo Veterani dello Sport), funzionale all'istituzione del senso unico sul Lungomare Bado, permettendo, in prossimità del passaggio a livello, di tornare indietro.

L'intervento ha avuto il duplice obiettivo di migliorare la fluidità della viabilità fra via Rossello e largo Veterani dello Sport e di renderne più sicura la parte terminale, eliminando le barriere architettoniche e installando elementi di protezione a monte".