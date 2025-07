Pietra, visita istituzionale da Offenburg: in agenda bicentenario della Stadtkapelle e anniversario del gemellaggio

Visita al Comune di Pietra Ligure per Jess Haberer, Presidente del Circolo dell’Amicizia di Offenburg e cittadino onorario pietrese e per Daniel Zimmermann.

"Jess e Daniel, arrivati ieri a Pietra per definire i dettagli della visita del gruppo degli amici di Offenburg prevista ad ottobre, sono passati a farci un saluto molto gradito - dichiara il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi - La visita è stata accolta con vero piacere anche dall’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e dalla Presidente del Consiglio e Consigliere delegato alla pubblica istruzione, entrambe più volte in visita istituzionale a Offenburg nell’ambito delle molte attività e dei molti progetti portati avanti con la nostra città gemellata, e dal Comandante della nostra Polizia Locale Alessandro Marinelli".

Ad accompagnare Haberer e Zimmermann era presente Silvano Ferrua, Presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg. Per l'occasione è stato condiviso con il Comune pietrese il programma per le celebrazioni del bicentenario della Stadtkapelle di Offenburg che cadrà nel 2026: "Evento particolarmente importante anche per noi - sottolineano da Palazzo Golli - poiché la Stadtkapelle, di cui Jess è presidente, è molto apprezzata e amata a Pietra Ligure per i suoi attesissimi concerti annuali".

"Abbiamo, inoltre, incominciato a riflettere sul ventesimo anniversario del gemellaggio Pietra Ligure / Offenburg che ricorrerà nel 2027 - ha aggiunto De Vincenzi - Un traguardo molto significativo che promette ulteriori occasioni di scambio e celebrazione della profonda amicizia che ci lega".

"Un grande ringraziamento per la visita e un augurio di buon lavoro a tutti gli organizzatori che non smettono mai di impegnarsi nella continua crescita del nostro gemellaggio e, naturalmente, per il successo di tutte le iniziative" ha concluso il primo cittadino pietrese.