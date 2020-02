Cittadinanza a Liliana Segre a Savona, Sparso (Si): "Donna di straordinaria grandezza"

Valter Sparso, coordinatore di Sinistra Italiana a Savona, commenta la cittadinanza onoraria a Liliana Segre: "Ieri il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la richiesta di conferire la cittadinanza onoraria di Savona alla Senatrice Liliana Segre.

Sul tema era stata avviata una petizione online, supportata dalle Associazioni come ANPI, ARCI, la Cgil, mentre il nostro partito, Sinistra Italiana, aveva inviato una lettera di sollecitazione al Sindaco, alla giunta ed a tutti i Consiglieri per invitarli a rivedere l’ordine del giorno approvato il 14 novembre 2019, in cui il Comune di Savona, si limitava a condannare genericamente i fenomeni di odio e razzismo.

A fronte dei gravi fenomeni di violenza e intolleranza, è necessario sottolineare l’importanza di coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro il totalitarismo, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza come l’ANPI, per promuovere lo studio della storia contemporanea e l’educazione alla cittadinanza nelle scuole.

Dobbiamo dunque registrare con grande soddisfazione il risultato ottenuto anche grazie al supporto dei media, dei social, e dei tanti cittadini della città insignita dalla Medaglia d’oro al valor militare, che hanno voluto in questo modo stigmatizzare il rispetto e l’affetto per una donna di straordinaria grandezza".