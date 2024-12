Varazze, spento l'incendio ad Alpicella. Il Sindaco: "Senza la rete di collaborazione ed assistenza non si riuscirebbe ad affrontare al meglio situazioni complicate"

Dopo più di due giorni è stato dichiarato spento l'incendio nella frazione di Alpicella a Varazze.

Hanno lavorato senza sosta per spegnere il rogo dal 24 dicembre a questo pomeriggio i vigili del fuoco, le diverse squadre di protezione civile del savonese e ieri pomeriggio con l'ausilio di due canadair e dell'elicottero.

"L'incendio, divampato la notte tra il 23 ed il 24 dicembre, ha interessato una vasta area del territorio comunale. A causa delle condizioni meteo, condizionate dal forte vento, ci sono voluti diversi giorni di lavoro con operazioni di contenimento e presidio prima di poter operare per lo spegnimento e la bonifica definitiva odierna - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco, a tutte le squadre AIB della Protezione Civile, ai ragazzi della Protezione Civile Varazze ODV ed al coordinamento regionale, alle forze dell'ordine intervenute ed alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Varazze - ODV. Senza la rete di collaborazione ed assistenza non si riuscirebbe ad affrontare al meglio situazioni complicate come quella che abbiamo affrontato. Grazie Ragazzi".