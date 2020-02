Savona, rapina alla Cassa di Risparmio di via Gramsci: al vaglio la posizione di un uomo

Nella tarda mattinata di oggi è stato condotto nella caserma dei carabinieri di via Mentana a Savona un uomo italiano sul quale sono in corso approfonditi accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento nella rapina avvenuta ieri pomeriggio ai danni della Cassa di Risparmio di Savona.

Le forze dell'ordine stanno procedendo all’acquisizione di tutti i filmati disponibili relativi al circuito di telecamere di “sicurezza urbana” oltre ad una serie di verifiche “tecniche” relative alla persona condotta in caserma.

Il fatto avvenuto intorno alle ore 16:00 di ieri ha visto protagonista un individuo, travisato con un cappello tipo baseball ed un paio di occhiali scuri, che è entrato nell’istituto di credito savonese armato di un coltello con lama in ceramica e si è fatto consegnare il contenuto delle casse per la somma di mille euro, per poi allontanarsi a piedi.