Savona, cassonetti a fuoco in centro città: in corso le indagini della Polizia municipale

Indagini in corso da parte della Polizia municipale di Savona in queste ore in seguito ad alcuni episodi incendiari verificatisi ieri nella prima serata in pieno centro.

Ad essere dati alle fiamme, tra le 19 e le 20, alcuni cassonetti dell'immondizia tra via Paleocapa e via Gramsci. Immediato è scattato l'intervento dei Vigili del fuoco del comando savonese per placare le fiamme.

Gli uomini del comando di Polizia locale hanno immediatamente dato il via alla caccia al piromane (o ai piromani) autore del raid. Al vaglio le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona, per chiarire la dinamica e l'identità delle persone coinvolte.