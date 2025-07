Savona, allarme furti in centro storico: tentano di entrare due volte nello stesso palazzo

Rubano in pieno giorno in un appartamento di via dei Sansoni e qualche giorno dopo provano ad intrufolarsi nello stesso condominio in una casa al piano sottostante.

È allarme furti nel pieno del centro storico di Savona a due passi da via Pia.

A lanciare l'allarme proprio i proprietari dell'abitazione che intorno alle 19.00 è finita nel mirino dei ladri.

"Hanno iniziato a citofonare una decina di volte ma mia madre non ha risposto - spiega la figlia - Mentre stava andando in bagno ha visto la porta di casa aprirsi, allora l'ha chiusa immediatamente e ha poi sentito qualcuno correre di corsa dalle scale".

La porta di casa, blindata, era chiusa non con i giri dall'interno ma i malviventi erano comunque riusciti ad aprirla così come lo stesso portone dello stabile.

"Non è giusto aver paura in casa propria o di dover uscire. Le segnalazioni sono state fatte, sono state prese le impronte dai nostri vicini, Savona sta impazzendo - continua - Stiamo pensando di fare denuncia. Mia madre ha comunque visto due giovani aggirarsi nella via, una aveva un arnese in mano".

I vicini che si sono visti rubare ori e contanti hanno infatti formalizzato la denuncia alla polizia con gli stessi che si sono recati nell'abitazione per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto emergerebbe i ladri avrebbe provato ad intrufolarsi invano anche in un locale di via Untoria, riuscendo ad entrare in un ufficio a fianco.

Un tentato furto nella stessa via si sarebbe verificato anche in un appartamento. Con la proprietaria che trovandoseli in casa ha urlato e sono scappati.