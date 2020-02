Carcare, oltre un milione di finanziamenti per la messa in sicurezza del fiume Bormida e il nuovo ponte ciclo-pedonale

Due finanziamenti per altrettanti interventi che cambieranno in parte l'aspetto del centro abitato di Carcare. Uno per la messa in sicurezza del fiume Bormida (985 mila euro). L'altro urbanistico con la realizzazione di una nuova passerella sempre sul medesimo corso d'acqua (co-finanziamento regionale di 232.156,73 euro; il comune stanzierà circa 30 mila euro).

Commenta il primo cittadino Christian De Vecchi: "Nei prossimi mesi si attiverà, nell'alveo del fiume Bormida, un importante intervento di mitigazione del rischio alluvionale, legato al pericolo d'esondazione nel pieno centro storico del nostro paese. Grazie alle politiche di prevenzione del rischio, attivate dalla Regione Liguria con lo stanziamento di risorse economiche specifiche, il nostro comune beneficerà di quasi un milione di euro per risolvere definitivamente alcune problematiche legate al restringimento della 'zona rossa fluviale' tra piazza Cavaradossi e via Abba. La puntualità professionale del nostro Ufficio Tecnico è stata indispensabile nel perfezionamento dell'operazione".

"Per quanto riguarda il progetto passerella - prosegue il primo cittadino - si tratta di un intervento di riqualificazione urbanistica che andrà a modificare le abitudini dei cittadini. Ma non solo. Infatti, la viabilità (zona platani) subirà un restyling, diventando ciclo-pedonale".

Il nuovo attraversamento metterà in collegamento piazza Divisione Alpina Cuneese e via Abba. Un primo passo in direzione della legge regionale n.23 che prevede la rigenerazione urbana, soddisfacendo la domanda di rinnovamento strutturale, tecnologico-energetico e architettonico del patrimonio edilizio esistente.