Auto in fiamme sulla autostrada Torino-Savona A6. L'incendio è avvenuto intorno alle ore 15 di oggi, giovedì 20 febbraio nei pressi dello svincolo di Mondovì in direzione Torino. Il traffico è stato temporaneamente sospeso dalla Polizia Autostradale di Mondovì per garantire le operazioni di spegnimento. L'auto ha preso fuoco autonomamente. I vigili del fuoco sul posto per completare le operazioni di spegnimento.

Intorno alle ore 15,20 la strada è stata riaperta.