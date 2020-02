Funerali e matrimoni ok. Ma con alcune limitazioni. Questo è quanto stabilito dalle Diocesi dopo l'ordinanza emanata (in vigore da oggi, 24 febbraio, fino a domenica 1 marzo) dal Presidente della Regione Liguria, di concerto con il Governo, in merito all'emergenza coronavirus.

I vescovi liguri infatti, hanno disposto che i funerali e i matrimoni potranno essere celebrati soltanto con la presenza dei parenti stretti.