Savona, sorpreso a cedere cocaina: arrestato 34enne dai poliziotti della Squadra Mobile

Ieri sera a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno arrestato un trentaquattrenne, italiano, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato nella flagranza della cessione di mezz'etto di cocaina e, nel corso dei successivi accertamenti, è stato rinvenuto un ulteriore mezz’etto di cocaina e 4,76 grammi di marijuana. Oltre a 440 € in contanti, materiale utile per il confezionamento in dosi e 15 grammi di sostanza da taglio.

L’acquirente della sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura ai sensi della normativa vigente.