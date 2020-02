Varazze, furti negli esercizi commerciali: un arresto e una denuncia

Furto aggravato in concorso. Questa è l'accusa a cui dovrà rispondere un 28enne di origine marocchina, le iniziali H.M., domiciliato in una struttura di accoglienza di Varazze, ritenuto responsabile, unitamente ad un italiano di 21 anni (di Varazze), le iniziali G.M., dei tre furti messi a segno nel pomeriggio di ieri ai danni di due ristoranti e un negozio di abbigliamento presenti in corso Matteotti.

L’immediata attività investigativa successiva alla scoperta dei furti, ha permesso ai carabinieri della stazione di Varazze unitamente a quelli di Albisola di scoprirne gli autori. Infatti, grazie alle indagini svolte, i militari dell'Arma hanno raccolto le prove necessarie a far scattare le manette nei confronti di H.M. e la denuncia per G.M.

La refurtiva, consistente in abbigliamento di marche di prestigio e varie bottiglie di spumante e di vino, è stata quasi interamente recuperata e restituita ai negozi derubati. Il 28enne marocchino è attualmente rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Savona in attesa di essere portato davanti al giudice per essere processato.