Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa della dottoressa Bruna Bianco, vedova del commendator Giacomo Accame

Nata a Pietra Ligure, laureata in Farmacia all'Università di Genova e specializzatasi in botanica con una particolare preparazione sulle piante officinali e sull'omeopatia, ha svolto la professione di farmacista per oltre 50 anni. Residente a Pietra fino al 2009, si è poi trasferita a Sarzana con il marito e il figlio Alessandro, anche lui dottore in Farmacia e oggi titolare della Farmacia Nuova dell'Ospedale di Sarzana.

Tra le esperienze lavorative della dottoressa Bianco anche quella a Borghetto presso la Farmacia del Dr. Franchi, oltre a quelle nella Liguria di levante assieme al figlio. Nella sua carriera, inoltre, ha tenuto conferenze e convegni per l'Ordine dei Farmacisti di Savona e per altri importanti enti, ottenendo attestati e riconoscimenti - a livello nazionale ed internazionale - tra cui un diploma con targa dall'Ordine dei Farmacisti di Savona per la sua lunga e costante attività al servizio di molti, sempre con assoluta competenza come quella che dimostrò nel 2001 scrivendo il libro "Piante di casa nostra": un'opera dedicata alle erbe più diffuse in Liguria.