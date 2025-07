Quando un bagno in mare diventa simbolo di libertà e inclusione: succede ad Albenga

Un semplice desiderio, quello di fare un bagno in mare, si è trasformato nei giorni scorsi in un momento carico di significato grazie all’impegno della Lega Navale Italiana – Sezione di Albenga. Protagonista dell’esperienza è Chiara, una giovane ragazza che ha chiesto di poter vivere l’emozione di immergersi nelle acque del litorale ingauno, un gesto quotidiano per molti ma tutt’altro che scontato per chi convive con disabilità motorie.

A rendere possibile questo piccolo grande sogno è stata la sedia JOB, speciale ausilio progettato per facilitare l’accesso al mare a persone con difficoltà motorie. Un dispositivo essenziale che, nelle mani dei volontari della Lega Navale, è diventato strumento di libertà e condivisione.

«Ringrazia la Lega Navale di Albenga per aver messo a disposizione la sedia JOB, ideale per fare il bagno e superare i limiti della propria disabilità» si legge in un messaggio di riconoscenza che la giovane ha voluto rivolgere a chi l’ha accompagnata in questa esperienza.

Ma sono stati proprio i volontari a sentirsi grati: «Siamo noi a ringraziare Chiara – scrive la sezione ingauna – per averci ricordato con semplicità quanto sia potente un gesto condiviso».

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno della Lega Navale Italiana, che da sempre affianca all’attività nautica una forte vocazione civile, sociale e inclusiva, con l’obiettivo di rendere il mare accessibile a tutti, abbattendo barriere non solo fisiche ma anche culturali.