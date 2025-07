Il Governatore del Distretto Lions 108 Ia3 Mauro Imbrenda fa tappa a Loano

Il Lions Club Loano Doria ha accolto mercoledì 2 luglio, il Governatore del Distretto Lions 108 ia3 Mauro Imbrenda, nella quarta tappa della camminata effettuata attraverso la Liguria.

La camminata a tappe ideata dal Governatore – da Ventimiglia ad Arenzano - è a scopo benefico per una raccolta fondi per la Fondazione Lions Club Internazionale, con particolare riferimento alla ricerca sui tumori infantili.

L'iniziativa è nata per continuare a far conoscere anche “su strada” il lavoro che i vari Lions Club fanno ogni giorno per servire chi ha bisogno ed è un'importante opera di sensibilizzazione.

L'incontro con il Lions Club Loano Doria è avvenuto a Loano presso lo stabilimento “Tiki Beach”.

“Un’iniziativa brillante per celebrare i valori autentici dello sport, del benessere e della solidarietà”.