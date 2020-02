Meteo, inizio primavera meteorologica con ritorno delle precipitazioni

Da domani alcune perturbazioni interesseranno le nostre zone, in concomitanza dell’inizio della primavera meteorologica. Nevicate sulle Alpi e piogge in genere sulle pianure, all’inizio ancora non troppo abbondanti.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 28 febbraio.

Bel tempo oggi ovunque, con velature in aumento dal pomeriggio. Temperature massime sui 13/14 °C. Venti in attenuazione e quasi del tutto assenti in serata.

Sabato 29 febbraio.

Nuvolosità in aumento a partire da ovest in nottata per l’arrivo di una perturbazione dalla Francia, con nevicate sulle zone alpine localmente fino ai fondovalle e deboli piogge sulle pianure orientali e sulla Liguria a partire dal pomeriggio. Temperature minime in leggero aumento (3/4 °C su pianure, 6/8 °C su coste), massime in calo di 2/3 °C. Venti deboli settentrionali su pianure, localmente moderati da sud su Liguria orientale, raffiche meridionali in alta quota sulle Alpi.

Domenica 1 marzo

Temporaneo miglioramento a partire da ovest, anche se ci saranno ancora piogge moderate, localmente intense, su Liguria orientale per tutta la mattina, e deboli su pianure orientali piemontesi in esaurimento dalla prima mattinata. Ma già dalla serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da ovest per l’arrivo di una perturbazione più intensa sempre dalla Francia. Temperature minime in aumento , massime stazionarie o in aumento ove sarà soleggiato. Venti deboli settentrionali su pianure, da moderati a localmente forti da nord su Liguria centro-occidentale. Raffiche di Foehn occidentali su zone alpine.

Da lunedì 2 marzo

Perturbazione più intensa in arrivo, anche se le precipitazioni più importanti saranno ancora presenti sulle zone alpine confinali, sulla Liguria di levante e sulle pianure piemontesi orientali. Poi anche successivamente si presenteranno altre perturbazioni intervallate da temporanei miglioramenti, per un inizio primavera, almeno questo, nei canoni della normalità climatica.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona