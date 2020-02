Incendio di sterpaglie in frazione Campochiesa ad Albenga. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco dal Distaccamento di Albenga affiancate dall'autobotte.

L'allarme è rientrato in breve tempo e sono in atto le operazioni di bonifica. Non si segnalano né danni gravi, né persone ustionate o intossicate.