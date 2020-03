Cairo, nuova sede per il centro di raccolta comunale in località Bragno

Nuova sede per il centro di raccolta comunale. Lo comunica il comune di Cairo Montenotte sul proprio sito istituzionale.

"Dal 13 febbraio è stato spostato in un’altra area, sempre in corso Stalingrado 50 in frazione Bragno, ma con ingresso indipendente e riservato ai cittadini che conferiscono - si legge - Restano immutati gli orari di apertura: martedì dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00".

Inoltre, il comune ricorda: i rifiuti dell’edilizia (demolizione e costruzione) sono conferibili solo il giovedì mattina e fino ad un massimo di mezzo metro cubo ogni anno per nucleo famigliare/ Numero TARI; è vietato l’accesso con automezzi di ditte private (anche in accordo con il “codice della strada” e con il “testo unico ambientale” che prevedono per i questi automezzi l’uso di appositi formulari per il trasporto di rifiuti); per ragioni di sicurezza il conferimento di rifiuti da parte dei privati cittadini è limitato ai soli automezzi con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate. Il servizio è gratuito.