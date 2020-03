Bar chiusi per emergenza Coronavirus, un uomo si presenta in comune a Bardineto: "Mi fate un caffé?"

Succede anche questo. Con le restrizioni sugli spostamenti. Provvedimento necessario per contenere l'emergenza legata al Coronavirus. Può capitare di uscire di casa in fretta e furia alla ricerca di un buon caffè caldo. Ma trovare, come previsto dal decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, tutti i bar con le serrande abbassate.

E allora cosa fare? In barba a tutte le restrizioni, non resta che tentare una 'sortita' in comune per sedare la propria voglia di caffè. Il singolare episodio è accaduto a Bardineto.

La vicenda è stata raccontata dal sindaco Franca Mattiauda con un simpatico post su Facebook: "Conseguenza del Coronavirus a Bardineto: un soggetto si è presentato in Comune (tra l’altro non poteva) per chiedere un caffè. Perché i bar sono chiusi! Naturalmente l’abbiamo mandato via senza caffè".