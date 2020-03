Coronavirus, la Croce Bianca di Cairo: "Chiediamo aiuto a chiunque possa fornirci delle mascherine"

Emergenza mascherine: la Croce Bianca di Cairo Montenotte lancia un appello al territorio. E lo fa con una lettera postata su Facebook.

"Come tutti sappiamo siamo in piena emergenza per la pandemia Coronavirus. La Croce Bianca di Cairo è sempre al fianco dei Cairesi, anche in questo momento di enorme difficoltà per tutti i cittadini - si legge sulla pagina Facebook della Pubblica Assistenza cairese - Anche noi siamo in grosse difficoltà, difficoltà generate in parte dalla scarsità dei volontari, alcuni di questi hanno giustamente preso un periodo di pausa, proprio a causa di questo particolare momento".

"Siamo tutti volontari, e può succedere che qualcuno di noi non si senta pronto ad affrontare una simile emergenza in prima linea. E' più che comprensibile. Ma non è questa la difficoltà più grande che dobbiamo affrontare. Il problema principale è la carenza di dispositivi di protezione individuale per i volontari. Come tutti potete immaginare, i volontari che partono con l'ambulanza in questo momento di emergenza devono essere attrezzati per proteggersi da eventuali contagi".