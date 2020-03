Savona, Accademia Kronos offre assistenza ai soggetti deboli per portare a spasso gli amici a quattro zampe

Dal gruppo Facebook "Una passeggiata per Savona" parte un'iniziativa in aiuto delle persone che possono essere considerate soggetti a rischio, ossia anziani o con difese immunitarie basse.

Si sta creando una lista di volontari per svolgere commissioni urgenti o la spesa per chi non può uscire da casa per questi motivi.

Chi ne avesse necessità o chi volesse offrirsi volontario per fare le commissioni, può contattare gli amministratori del gruppo per essere messi in contatto con un volontario della propria zona o per essere inseriti nella lista di volontari.