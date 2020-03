Il FAI Giovani Albenga-Alassio lancia le iniziative social: "Uniti possiamo fare di più"

È nei momenti di difficoltà che l’unione fa la forza, che il gruppo e la squadra uniti possono fare e dare di più. È per questo che il Gruppo FAI Giovani Albenga – Alassio non vi lascia soli e propone in questo periodo alcune campagne social che arrivino a voi, follower e iscritti, direttamente a casa.

#coituoiocchiFAI

Ogni martedì il Gruppo FAI Giovani reposterà sulle sue pagine Instagram e Facebook la migliore fotografia che contenga al suo interno il tag @faigiovanialbengaalassio e l’hashtag #coituoiocchiFAI. Tramite le vostre foto il Gruppo FAI proverà a portare la bellezza nelle case di tutti condividendo beni, paesaggi, scorci, panorami del nostro splendido territorio. Cos’aspettate, riguardate le vostre gallerie e condividete sui social la bellezza dei nostri paesi.

#throwbackthursday

Ogni Giovedì vi accompagneremo nel nostro mondo. Selezionando gli scatti più belli degli eventi passati Pubblicheremo alcune foto rivivendo assieme a voi tutte le iniziative attivate in questi tre anni del Gruppo FAI Giovani Albenga – Alassio.

#iluoghidelcuore

Siamo molto vicini alla X edizione dei Luoghi del Cuore FAI ed è per questo che in questo periodo “casalingo” abbiamo condiviso con voi un Template per le storie Instagram dove vi chiederemo di indicarci 3 beni che vi stanno a cuore. Vi chiediamo nel Template, che potrete trovare al link sulla nostra pagina Instagram O schrrenshottare nelle storie in evidenza, di condividere le storia taggando altri due vostri amici e la nostra pagina @faigiovanialbengaalassio in modo da realizzare una catena che ci permetta di conoscere i vostri luoghi preferiti e che consenta alla Delegazione e al Gruppo FAI Giovani di concentrare i propri sforzi della Campagna I Luoghi del Cuore 2020 su un bene preciso scelto appunto dal nostro pubblico.

Ricordate, #noirestiamoacasa, fatelo anche voi e partecipate numerosi alle nostre iniziative social.

Siamo certi che così facendo ci rivedremo presto.

Per tutte le iniziative visitate la pagina Facebook FAI Giovani - Albenga Alassio e Instagram FAIGiovaniAlbengaAlassio.



















“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani”