Albissola Marina, lo Sportello Antiviolenza "Alda Merini" raddoppia l'orario ricevimento telefonico

La violenza ai tempi del corona virus, purtroppo non si ferma! Anzi il rischio è quello che si amplifichi!

In questo momento in cui l’emergenza nazionale sta coinvolgendo tutti e ci sta costringendo a restare a casa, il nostro pensiero è rivolto a chi è in casa - e non si sente a casa-, là dove dovrebbe sentirsi al sicuro e invece deve combattere contro una paura ancora più grande, la violenza fisica, la violenza psicologica nei suoi confronti e, quella (per bene che vada) assistita dai figli.

Il lavoro, la vita sociale e la scuola, in situazioni di violenza domestica si sostituiscono alla casa e diventano il rifugio, il luogo sicuro, “la boccata d’aria fresca”.

Possiamo solo immaginare cosa potrebbe accadere tra alcune mura domestiche in questo periodo già di per sé difficile...

In conseguenza a questa riflessione, noi volontarie dello Sportello antiviolenza Alda Merini ODV ci siamo riunite “da casa, virtualmente“ per fare la nostra parte, per esserci, anche se a distanza. Ecco allora che abbiamo deciso di raddoppiare, anzi, di moltiplicare l’orario di ricevimento telefonico, grazie ai volontari che si mettono a disposizione in prima linea per coprire l’intera giornata, dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

In aggiunta al numero telefonico di emergenza dello Sportello 3713308770, sempre attivo dalle 09.00 alle 20.00, nonostante l’obbligo di chiusura degli uffici. Ricordiamo che tutti i volontari sono adeguatamente formati per accogliere tramite l’ascolto e dare un po’ di sollievo in questo momento di difficoltà. Alleghiamo locandina con i recapiti e gli orari di ricevimento telefonico dei singoli volontari.

In questo particolare momento di isolamento, non sei sola! Non sei solo! Chiamaci, scoprirai quanto è potente il beneficio dell’ascolto empatico e senza giudizio.