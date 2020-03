Chiusura del Punto di Primo Intervento di Cairo, il sindaco Lambertini: "Rientrata l'emergenza, l'ospedale deve essere riaperto"

Ieri l'annuncio ufficiale. A causa della grande emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il Commissario straordinario di Asl 2 Paolo Cavagnaro, in condivisione con l’Assessorato alla Sanità e la Direzione di Alisa, sentito il Collegio di Direzione, ha stabilito la chiusura temporanea dei reparti di degenza e del Punto di Primo Intervento (PPI) dell’ospedale di Cairo Montenotte, a partire da venerdì 20 marzo alle ore 14 (CLICCA QUI).

Un provvedimento preso (causa la necessità di reperire medici e infermieri) per consentire il dirottamento del personale sanitario verso altri presidi. Come l'ospedale San Paolo di Savona, in prima linea nella lotta al Coronavirus.

"Con i colleghi sindaci della Val Bormida abbiamo preparato e condiviso una lettera che invieremo alla Regione per avere delucidazioni e rassicurazioni sul futuro del presidio - spiega il sindaco di Cairo Paolo Lambertini - Chiediamo che vengano mantenuti i servizi essenziali e lo stanziamento di una seconda automedica".

"Stiamo vivendo un periodo di emergenza. Siamo di fronte ad una malattia che uccide. Se chi ha la responsabilità di salvare vite umane ha scelto di attuare temporaneamente questo percorso, non mi posso mettere contro. Ma una volta rientrata l'emergenza, chiediamo che l'ospedale venga riattivato e che riprenda il percorso stabilito con tempi più veloci rispetto al recente passato" aggiunge il sindaco Lambertini.

"Per quanto riguarda le polemiche - prosegue - al momento non abbiamo né il tempo, né la voglia di replicare. Ma una volta passata l'emergenza lo faremo senza dubbio".

Infine, il primo cittadino cairese è intervenuto anche sulla posizione assunta dal Comitato Sanitario Locale Valbormida: "E' corretta e legittima. Entra nell'ottica di una collaborazione mirata al raggiungimento di una soluzione per il bene del territorio" (LEGGI QUI).