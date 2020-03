Teatro, il cordoglio di Regione Liguria per la scomparsa di Tonino Conte

"Se ne va un grande innovatore che ha avuto il coraggio, nel secolo scorso, di ideare e dare l'avvio a un teatro alternativo, il teatro della Tosse che, grazie a lui e a Emanuele Luzzati e a Maria De Barbieri, è diventato rapidamente un centro pulsante della cultura della città”. Così Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria, ricorda Tonino Conte nel giorno della sua scomparsa, ed esprime cordoglio a nome della Giunta alla sua famiglia.

"Da un lato è stato capace di portare a Genova i grandi nomi emergenti del teatro off internazionale, da Victoria Chaplin a Linsay Kemp, dall' altra ha cercato sedi alternative, dalla Diga foranea ai forti genovesi, fino alla Fiumara per portare il teatro in mezzo alla gente e far apprezzare luoghi inediti a un pubblico nuovo” conclude l'assessore regionale alla Cultura.