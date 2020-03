Liguri nel mondo al tempo del Coronavirus: la testimonianza del pietrese Gabriele Valloreia

"Ad oggi la situazione è molto tranquilla - ha spiegato il 31enne che dopo aver vissuto a Londra si trova in Oceania dal 2015 - la gente si reca al lavoro regolarmente e in giro non ci sono persone con la mascherina in giro. Il Governo ha stabilito la chiusura di bar e ristoranti, che restano però aperti solo per delivery e take away, chiese, palestre, cinema ed eventi di grandi dimensioni. Limitazioni? Ce ne sono eccome, ma non si tratta di cose che cambiano la vita o la libertà delle persone. Speriamo di non arrivare anche qui ad un lockdown completo, dove ci verrà ordinato di stare a casa. Tutto dipende dai numeri, per ora bassi: speriamo non si alzino in maniera esponenziale".