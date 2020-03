Coronavirus, il sindaco/farmacista Arboscello risponde ai cittadini via Whatsapp, Facebook e Instagram

In questo difficile momento legato all'emergenza Coronavirus viste le tante richieste di informazioni e consigli, nella veste di Sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello ma spesso anche di farmacista, ha messo a disposizione dei cittadini tre canali diversi.

"Potete contattarmi via telefonica: dal lunedì al sabato dalle 11 alle 12 al numero 3460059147, tramite chiamata o Whatsapp. Via Facebook in diretta con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il mercoledì alle ore 17 e via Instagram in diretta con un appuntamento settimanale il venerdì alle ore 17" spiega il primo cittadino bergeggino.

" Durante le dirette social commenteremo le notizie quotidiane con l'intervento di diversi amici (negozianti, sportivi, imprenditori, medici, amministratori pubblici, ecc)" conclude il primo cittadino-farmacista.