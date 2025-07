Albenga, domato l’incendio alla ditta Gallo Trasporti: nessun ferito né intossicati (FOTO e VIDEO)

È stato domato l’incendio divampato ieri presso la ditta “Gallo Trasporti” in Regione Rollo, ad Albenga. Le fiamme, partite per cause ancora in corso di accertamento, hanno coinvolto un rimorchio, un albero, diverse cataste di legna e materiale plastico, generando un denso fumo visibile anche a distanza.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’APS dotata di modulo antincendio, che hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Dopo circa dieci minuti, le fiamme erano già state messe sotto controllo, ma per garantire la completa bonifica il caposquadra ha richiesto alla Sala Operativa l’invio di rinforzi.

Sono quindi arrivate un’altra APS e un’autobotte, che hanno portato la capacità complessiva d’acqua a 13.000 litri. In totale hanno operato quattro mezzi e nove vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area per oltre due ore.

Fortunatamente, non si sono registrati né feriti né intossicati. Le cause del rogo restano al momento al vaglio delle autorità competenti.