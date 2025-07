Alassio in lutto per Antonio "Tatti" Tassistro, amico fedele del mare: aveva 79 anni

Alassio piange Antonio Tassistro, per tutti “Tatti”, scomparso all’età di 79 anni. Figura storica della Marina di Alassio e del Circolo Nautico, era conosciuto per la sua passione per il mare, la sua bontà d’animo e la grande disponibilità verso tutti. Sempre pronto ad aiutare durante regate, manifestazioni e attività sportive, era un vero punto di riferimento per soci, amici e giovani velisti.

Oltre al suo amore per il mare, si era impegnato anche nella politica locale: era stato consigliere comunale tra il 1993 e il 1997, nel primo mandato del sindaco Roberto Avogadro.

Ex impiegato nelle telecomunicazioni, Tatti ha dedicato gran parte della sua vita alla famiglia e al mare, diventando una presenza amata e rispettata in città. Venerdì 18 luglio, alle ore 16.30, è previsto l’ultimo saluto con una benedizione al Santa Corona.

Lo piangono la moglie Maija, i figli Guido e Renzo, i due nipoti e i numerosi amici, che continueranno a ricordarlo tra le onde del suo amato mare.