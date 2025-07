Malamovida ad Albisola, il Sindaco ringrazia le forze dell'ordine e fa un appello alle famiglie: "Trasmettano ai figli qualche valore in più" (VIDEO)

"Da tempo si sta ormai portando avanti una situazione ingestibile sul territorio, attribuibile a ragazzi che ormai non hanno più freni inibitori e quindi mettono a ferro e fuoco il nostro territorio. E' una sconfitta territoriale".

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini è voluto intervenire nuovamente sul tema della malamovida albisolese che negli ultimi tempi sta tenendo banco per gli episodi di cronaca legati a risse, furti, schiamazzi e atti vandalici.

Non è mancato un ringraziamento alle forze dell'ordine e alla Prefettura che ha ricevuto in più occasioni il Comune per discutere della problematica.

"Devo fare un ringraziamento alle forze dell'ordine che comunque con la loro capacità di indagine, la loro pressione sono riusciti e riescono a mantenere uno status quo che è quello che una cittadina come Albisola con connotazioni turistiche ha bisogno di avere - prosegue il primo cittadino albisolese - Il grande aiuto da parte della Prefettura nel coordinare controlli sul territorio probabilmente sarà un forte deterrente. L'amministrazione che ormai dall'inizio del dell'estate aveva cercato di condividere con tutti gli attori un percorso per far sì che queste queste situazioni non venissero poi così esasperate".

Garbarini nelle ultime settimane aveva poi firmato due ordinanze con richiesta a due attività commerciali di chiudere all'una di notte tre giorni alla settimana e dotarsi di steward in un caso e nell'altro di sospendere l'attività di vendita notturna per dieci giorni.

"Personalmente ho dovuto fare delle ordinanze che andavano a mitigare delle situazioni che riconducevano alla non tranquillità dei cittadini albisolesi e il sindaco in primis ha l'obiettivo di dover mantenere sul proprio territorio una vivibilità da ambo le parti, sia da quella del divertimento, ma soprattutto da quei cittadini che vogliono vivere con serenità e tranquillità il loro territorio" spiega il Sindaco.

Infine ha lanciato un appello alle famiglie di essere vicini ai loro figli.

"Il mio è un richiamo all'attenzione soprattutto alle famiglie perché non è possibile che questi ragazzi siano così e ormai abbiano preso una direzione di non rispetto per quello che è il il bene pubblico. Quando mettono a ferro e fuoco la città e così tanto per il semplice gusto di vandalizzare, questo diventa veramente una sconfitta territoriale - conclude - Ribadisco, ci sono state delle prese di posizione forte, ma necessarie, perché comunque deve partire un messaggio che ad Albisola ci si può divertire, ma ci si può divertire senza fare danni. Quindi l'accorato appello è soprattutto alla famiglia dei giovani di trasmettergli qualcosa, qualche valore in più rispetto a quello che purtroppo oggigiorno invece trasmettono in senso negativo sul territorio".