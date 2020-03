La Lega Navale di Albenga dona 150 mascherine alla Polizia Locale

La Lega Navale di Albenga ha donato al comando della Polizia Locale della cittadina ingauna 150 mascherine affinché gli agenti possano svolgere il loro prezioso servizio in sicurezza.



Afferma l'Assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: "La circostanza mi riempie di gioia perché in periodi come questi ove la nostra polizia svolge il proprio lavoro tra mille difficoltà, queste mascherine rappresentano una vera e propria boccata di ossigeno".



"Sappiamo infatti che per mille motivi non è facile recuperare questo materiale e, quindi, non posso che ringraziare sentitamente i soci della Lega Navale per questo nobile ed utilissimo gesto" conclude l'Assessore Vannucci che riconosce altresì al sodalizio la indiscutibile funzione sociale che da sempre svolge con passione.