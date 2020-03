Due giovanissimi albenganesi a Guess my age, il game-show condotto da Enrico Papi

Sette sconosciuti e centomila euro di montepremi: è questa la sfida che attende Paolo Pontari e Nicolò Barbieri, due giovani amici di Albenga, impegnati a Guess my Age - Indovina l'Età, il quiz su TV8 condotto da Enrico Papi.

L'obiettivo del gioco sarà quello di indovinare l'età esatta di sei persone durante la prima fase di gioco - con la decurtazione di una parte di montepremi per ogni anno di differenza attribuito, e un bonus per ogni concorrente indovinato - e di una manche finale, in cui ogni errore farà dimezzare il montepremi accumulato fino a quel momento.