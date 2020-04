Dalla Regione nuovi contributi per le famiglie con figli sotto i 15 anni di età

Durante la seduta del 6 Marzo, la Giunta Regionale ha approvato una misura straordinaria che riconosce un contributo "una tantum" fino a € 500,00 alle famiglie con ISEE inferiore a € 50.000,00 e con figli di età inferiore a 15 anni.

In particolare la misura è stata attivata da Regione Liguria per fornire un primo sostegno economico a tutte quelle famiglie impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

Con propria deliberazione straordinaria del 11 Marzo, la Giunta regionale ha ammesso tra i beneficiari anche i nuclei famigliari siano presenti figli di età inferiore a 15 anni ed un genitore sia inoccupato in quanto in possesso di attestazione di Handicap grave e/o invalidità civile al 100%.

Durante la medesima seduta, la Giunta regionale ha altresì specificato che per la presentazione della domanda si può far riferimento ad ISEE in corso di validità o scaduto nel 2019.

Le richieste devono contenere il valore ISEE risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2020 ovvero dall'attestazione I.S.E.E. 2019 già ottenuta, al fine di evitare ulteriori richieste ai CAF da parte delle famiglie.

Si invita, pertanto, a richiedere tempestivamente tali attestazioni, se non già ottenute, tramite il portale Inps https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088# o tramite call center (numero verde INPS 803 164, gratuito da rete fissa). Per l'accesso ai servizi online INPS è necessario avere un PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per il rilascio del PIN, l’INPS ha comunicato la seguente procedura, anche tramite numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47195

Per ottenere il contributo è necessario presentare la domanda a FI.L.S.E. tramite l'applicativo bandi on line accessibile, previa registrazione, al seguente indirizzo: https://filseonline.regione.liguria.it

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 16 Marzo al 16 Aprile 2020

Commenta la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale: "In un momento così gravoso per le famiglie, abbiamo deciso di aumentare i fondi a disposizione per il contributo straordinario per l’accudimento dei figli durante il periodo di sospensione scolastica".