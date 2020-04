Cisano sul Neva: decolla con grande successo la "colletta alimentare"

Una toccante dimostrazione di solidarietà arriva dal Comune di Cisano sul Neva.

A fianco all'iniziativa dei buoni spesa, applicata così come negli altri comuni della provincia, il primo cittadino Massimo Niero ha chiesto alle famiglie in condizioni di maggiore stabilità economica di sostenere quelle che in questo momento incontrano delle difficoltà.

L'appello non è caduto nel vuoto: è stato lanciato soltanto ieri sera dal sindaco Massimo Niero e oggi è già partita la Colletta alimentare. La raccolta di beni di prima necessità a lunga conservazione, ad integrazione delle risorse stanziate dal Governo per i buoni spesa, iniziata questa mattina ha già dato i suoi frutti, confermando il grande cuore e lo spirito di solidarietà dei Cisanesi. Ecco nella foto, pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cisano sul Neva, la prima donazione. Un enorme grazie da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale.