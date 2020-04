Regione, sono 381 le assunzioni di personale sanitario per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Rispetto alla scorsa settimana sono state assunti ulteriori 134 professionisti per un totale di 381 unità, di cui 130 medici e 129 infermieri oltre a OSS, tecnici di laboratorio e altre figure indispensabili per coprire il crescente fabbisogno. Fra gli assunti, anche 58 specializzandi e 9 operatori per il NUE 112. Lo si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria.

Nel dettaglio: Asl1 = +36 (7 medici e 16 infermieri); Asl2 = +61 (20 medici e 15 infermieri); Asl3 = +35 (15 medici e 5 infermieri); Asl4 = +17 (1 medico e 10 infermieri); Asl5 = +39 (13 medici e 20 infermieri); Galliera = +31 (7 medici e 9 infermieri); Gaslini = +20 (3 medici e 14 infermieri); San Martino = +134 (61 medici e 37 infermieri); Evangelico = +8 (3 medici e 3 infermieri)

Diversi i contratti applicati, tra cui incarichi individuali a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di somministrazione di lavoro (interinale).