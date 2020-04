Coronavirus, dal S.I.B. di Savona 6mila euro per gli ospedali di Pietra Ligure e Albenga

Il Sindacato Balneari della Provincia di Savona ha effettuato una donazione di 6mila euro per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale a favore del personale della Struttura Complessa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Ponente: 3mila euro per il S. Corona di Pietra Ligure e 3mila euro per il Santa Maria della Misericordia di Albenga.

"In veste di Direttore della Struttura ringrazio di cuore i Balneari provinciali, non solo per l'entità ragguardevole della cifra donata, ma anche per la motivazione che ci riempe di orgoglio, in quanto è stato riconosciuto il valore delle prestazioni ricevute e la dedizione del nostro personale quando hanno avuto bisogno del nostro operato" il commento della D.ssa Delia Venerucci, Direttore f.f. Struttura Complessa di Radiologia ASL 2 - Presidio Ospedaliero di Ponente.