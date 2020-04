Un link su GoFundMe e un IBAN per sostenere la Protezione Civile di Millesimo

Una raccolta fondi online per sostenere il gruppo di Protezione civile comunale di Millesimo. L'iniziativa è stata lanciata su GoFundMe. "Il gruppo di Protezione civile comunale è uno dei soggetti direttamente coinvolti e con maggiori responsabilità durante le emergenze - spiega il vice sindaco Francesco Garofano - Sempre presente durante ogni allerta meteo e ogni qual volta si presentino situazioni di necessità o pericolo per la comunità, anche nell'emergenza legata al Covid-19 i volontari stanno offrendo il loro prezioso contributo alla popolazione".

"Per garantire interventi efficaci e in sicurezza di fronte a tali situazioni, ma anche per realizzare una politica di prevenzione volta alla formazione sia dei volontari che di tutti i cittadini, è necessario sia un sostegno umano, iscrivendosi al gruppo di Protezione civile comunale; si una sostegno economico, facendo una donazione attraverso questo canale di raccolta fondi.

Le donazioni potranno essere effettuate anche attraverso bonifico bancario intestato a: Comune di Millesimo - IBAN: IT 70 E 03425 49440 000100815892 - Causale: Donazione Volontaria Protezione Civile Comunale.

"Ricordiamoci sempre che parliamo di volontari che con umiltà e sacrificio scelgono di mettersi a disposizione della propria comunità, specie quando potrebbe averne maggiormente bisogno" conclude il vice sindaco Garofano.