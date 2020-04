Uova di cioccolato e pizze: la speciale consegna della Croce Rossa al personale e agli ospiti del Trincheri di Albenga

Oggi pomeriggio i volontari della Croce Rossa di Albenga, Alassio e Ceriale hanno omaggiato il personale e gli ospiti dell'istituto Trincheri consegnando alcune uova di cioccolato regalate dal supermercato Conad di Vadino e 10 pizze donate dalla pizzeria La Greppia di Vadino.

"Ci ha fatto piacere aver potuto organizzare questo piccolo evento a vantaggio di una importante struttura della nostra città e aver fatto sentire la nostra vicinanza al personale impegnato nell'assistenza ai 'nostri' anziani - spiegano dalla Croce Rossa - Continuano le attività a favore della popolazione, questa è la nostra missione, sempre pronti ad aiutare".

"E' stata la struttura che ha purtroppo dato il maggior tributo di decessi nella zona - ha aggiunto Sergio Iorio, presidente della Croce Rossa di Albenga - e il personale ha indefessamente lavorato per assistere tutti gli ospiti. Abbiamo quindi sentito il dovere di portarci in viale Liguria angolo via Carloforte per ringraziare il personale medico e paramedico, nonché gli inservienti dell'Istituto per rendere loro un grande grazie e per salutare, sia pur dall'esterno, gli anziani ricoverati".

Un numeroso gruppo di militi della CRI albenganese con il loro presidente Iorio si sono quindi recati di fronte all'ingresso della RSA, intonando l'Inno Nazionale. Dal Trincheri sono usciti per pochi istanti alcuni addetti che, commossi, hanno ricambiato con un saluto e ringraziato per la gradita sorpresa i volontari in tuta rossa. Dall'alto dei balconi dei vicini condòmini si è sollevato un grande applauso.