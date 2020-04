Coronavirus, in Liguria sale il numero dei positivi: record di tamponi, 2229 in più

Sono 4.713 attualmente i positivi al Coronavirus (+98) in Liguria. 2.504 i pazienti a domicilio (+98) e 986 gli ospedalizzati (-20), di cui 101 in terapia intensiva (UTI, -49).

Questi i dati di Alisa per la giornata di oggi domenica 19 aprile.

1223 (+20) i positivi clinicamente guariti a casa, 887 (+98) i guariti non più positivi = 887 (+98), deceduti 926 (+31).

Sono stati effettuati 31551 tamponi, +2.229 rispetto a ieri.

🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 162 (15 UTI)

📌 Asl2 = 158 (12 UTI)

📌 Asl3 Villa Scassi = 127 (16 UTI) 📌 Asl3 Gallino = 4

📌 San Martino = 225 (31 UTI)

📌 Galliera = 117 (5 UTI)

📌 Evangelico = 53 (5 UTI)

📌 Gaslini = 2

📌 Asl4 = 54 (7 UTI)

📌 Asl5 = 86 (10 UTI)

Positivi per provincia:

IM = 885

SV = 708

GE = 2.679

SP = 437

non assegnati = 4

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.798

📌 Asl1 = 353

📌 Asl2 = 831

📌 Asl3 = 531

📌 Asl4 = 362

📌 Asl5 = 421

La Protezione Civile non ha una raccolta dati propria: sono le Regioni a trasmettere i conteggi alla Protezione Civile, che poi li usa per pubblicare la tabella quotidiana. I dati sono gli stessi, ma quello che cambia è il modo di sommarli: la Protezione Civile indica i "Casi totali" (l'etichetta è scritta nella tabella), Regione Liguria indica gli "Attualmente positivi". Questo vuol dire che Regione Liguria conteggia solo chi in questo momento è positivo al coronavirus (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti = attualmente positivi), escludendo dal computo chi è definitivamente guarito e chi è purtroppo deceduto. La Protezione Civile invece conteggia anche questi ultimi (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti + guariti + deceduti = casi totali)