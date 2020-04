Michelucci (Italia Viva): "Coronavirus, si pensi anche alle altre patologie"

Il commento di Juri Michelucci (Italia Viva in Regione Liguria): "Ad oggi i malati cronici non Covid-19 tra cui quelli che soffrono di scompenso cardiaco, diabete, patologie dermatologiche e reumatologiche non possono accedere alle strutture ospedaliere e ambulatoriali per via dell’emergenza da Coronavirus.

Mi sembra una situazione paradossale e allarmante che evidenzia il netto ritardo della sanità ligure nel coordinamento dell’emergenza con i malati cronici non Covid, per questo ho subito firmato un’interrogazione in cui chiedo al Presidente Toti e all’Assessore Viale di predisporre le indicazioni per le ASL locali al fine di effettuazione delle attività di Televisita e Teleconsulto.



La croce rossa italiana e i tanti volontari del terzo settore stanno facendo un lavoro egregio nel portare le medicine a casa degli indigenti e per questo lo ringrazio ma non basta visto che la nostra Regione conta il numero di malati cronici più alto in Italia.

L’assessore Viale predisponga gli indirizzi per far partire nelle varie ASL le attività di televisita e teleconsulto al fine di garantire il pieno diritto alla salute anche ai malati cronici non Covid".