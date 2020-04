Ponte Genova: posizionata la penultima campata, ora resta l'ultimo impalcato (FOTO)

Nella notte è stato issato anche il penultimo impalcato del ponte "Per Genova", ormai quasi completo: resta un'ultima campata per concludere la struttura. Sarà portata in quota entro la settimana. Lo si apprende dalla pagina Facebook della Regione Liguria.

Commenta il governatore ligure Giovanni Toti sempre sul famoso social: "Ormai mancano solo 67 metri per completare la struttura del ponte di Genova. Grazie a chi, con coraggio e determinazione, non ha smesso un secondo di costruire il nostro futuro. La Liguria non si ferma, ora più che mai".