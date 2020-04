Enoteca regionale Ligure lancia il messaggio "Il #VinoLigure non si ferma"

“Enoteca Ligure c’è, sempre a fianco dei produttori”. Con queste parole Enoteca Regionale della Liguria in queste settimane di emergenza sanitaria rafforza la sua mission, quella cioè di sostenere i suoi soci, i produttori di vino ligure, nelle attività di comunicazione e promozione.

Alla luce delle attuali problematiche operative, gestionali e finanziarie di tutto il comparto vitivinicolo regionale, Enoteca tra le varie azioni messe in atto ha sponsorizzato una campagna Facebook dal nome “Il #vinoligure non si ferma!” con l’elenco completo di tutte le aziende vitivinicole liguri, dalla provincia di Imperia a quella della Spezia, passando per Savona e Genova, che in queste settimane si sono attivate per la vendita diretta dei loro prodotti. Un piccolo, grande antidoto contro il crollo delle vendite che il lockdown in corso ha generato.

L’elenco – che comprende anche alcune aziende della provincia di Massa Carrara nella logica di coprire tutto il territorio della Doc più a Levante della Liguria, la Colli di Luni – è in continuo aggiornamento sulle pagine del magazine di Enoteca ( www.liguriawinemagazine.it al link https://bit.ly/2RRsrC0 ), al fine di garantire visibilità a tutti i produttori di vino ligure, anche a coloro che si stessero ancora organizzando per il wine delivery.

«Come noto il comparto vitivinicolo ligure sta attraversando, causa emergenza sanitaria da Covid- 19, un momento di grande sofferenza e difficoltà – ha dichiarato Marco Rezzano, presidente di Enoteca ligure – Le aziende, per lo più di piccole dimensioni, operano in condizione di estremo disagio già in tempi normali, basti pensare alle pendenze e alle contenute dimensioni delle fasce dei nostri terrazzamenti vitati. Tuttavia, proprio per questo, il loro è un lavoro vitale per il mantenimento dei nostri panorami creati spesso e unicamente dall'intraprendenza e dalla perspicacia dell'uomo.»

A riconoscere al comparto vitivinicolo regionale e, più in generale, al settore dell’agroalimentare il giusto valore è Regione Liguria. L’ultima campagna nazionale promossa dalla Regione con il titolo “Liguria, sinfonia di sapori” e diffusa nelle ultime ore, punta tutto proprio sui prodotti tipici regionali. “Chi ama la Liguria, oggi la porta a tavola” è il testo dello spot in onda da due giorni su tutte le reti TV del Paese. Per la promozione del territorio, la Regione Liguria ha scelto infatti vino, olio, pesto, olive, trofie e focaccia, protagonisti di una “sinfonia di sapori” sulle note, sempre in riferimento allo spot, del Va’ Pensiero.

«Sono molto soddisfatto e orgoglioso della campagna promossa da Regione Liguria – ha aggiunto Rezzano – I nostri vini negli ultimi anni hanno assunto livelli qualitativi tali da renderli veri e propri paladini del made in Liguria, mai uguali, mai banali. Qualità che, aggiunte alla capacità tutta ligure di aver protetto un patrimonio di vitigni che solo da noi sa dare il massimo, rendono i nostri vini intrisi di un valore unico. Sono convinto che ogni ligure sia orgoglioso della sua terra. Ed è proprio ai liguri che mi voglio rivolgere per stimolarne il senso di appartenenza, ancor più importante in questo momento, e che si può e si deve manifestare anche attraverso piccoli gesti, come quello di consumare quotidianamente prodotti della nostra terra, a cominciare dal vino.»