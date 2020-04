La startup dei codici promozionali si rinnova: nasce Promocodex Italia

Alla luce degli ottimi risultati ottenuti nel mercato dei codici promozionali nell’Est Europa, la start-up Promocodex International Srl ha deciso di espandersi a macchia d’olio nei principali mercati internazionali con un progetto a medio termine che vedrà quest’azienda attiva in tutta Europa entro la fine del 2021.

Attiva fino allo scorso anno principalmente in Romania, Ungheria e Bulgaria, paesi nei quali ha rappresentato il punto di riferimento per gli utenti online per la ricerca di codici sconto dei migliori negozi e per servizi turistici, questa compagnia IT ha deciso di lanciarsi nel mercato italiano dove ha acquisito l’esperienza e il contenuto di alcuni siti minori di codici sconto e che hanno valutato con attenzione di offrire la loro esperienza decennale nel progetto Promocodex.

Considerando la varietà dei mercati internazionali, la differenza di lingue e di abitudini degli utenti online di diversi paesi, l’azienda ha optato per un rebranding in un sito dal nome comprensibile e che si ricorda davvero molto facilmente: Promocodex (l’indirizzo del sito italiano è https://it.promocodex.com/ ).

Questa è stata una delle motivazioni principali che ha spinto lo staff di questa azienda ad effettuare una scelta importante e anche molto ambiziosa: un brand unico per tutti i mercati: un sito internazionale dove l’utente alla ricerca di codici promozionali può effettuare una ricerca veloce trovando sconti esclusivi e generici per diversi siti, in tutte le lingue disponibili.

A comunicare il rebranding è Natalia I., Country Manager di Promocodex.com per l’Europa dell’Est che afferma la necessità di usare un sito unico valido per tutti i mercati Europei, semplice da ricordare per l’utente e con un “suono” internazionale.

A giustificare la scelta di aprire un sito di coupon nel mercato italiano sono le statistiche fornite da questa azienda di codici promozionali, che vedono l’Italia piazzarsi al quarto posto nella classifica generale dell’e-commerce europeo come giro d’affari, dietro Regno Unito, Germania e Francia.

L’Italia è il quarto mercato dell’e-commerce a livello Europeo.

Secondo i dati forniti si evince che l’utilizzo di codici promozionali è aumentato di oltre il 50% nel corso del 2019 rispetto all’anno precedente e in previsione nei prossimi 4 anni sempre più utenti saranno abituati ad utilizzare i famigerati buoni voucher in Italia, per l’acquisto di beni di consumo online.

In generale l’e-commerce in Italia, che ha nei codici sconto un grande alleato, essendo quest’ultimo un vero e proprio traino, un incentivo per l’utente a completare l’acquisto online, sarà sempre un mercato in crescita alla luce di molti fattori, tra i quali una maggiore propensione degli utenti che preferiscono comprare su internet, piuttosto che perdere tempo prezioso nei centri commerciali delle città.

Ad agevolare la diffusione dell’e-commerce è proprio l’epidemia di Coronavirus, che ha costretto le persone a restare nelle proprie abitazioni e in alcune nazioni in cui l’utilizzo della carta di credito e degli acquisti online non è ancora molto radicato, questa grave crisi sanitaria ha spinto a comprare nei negozi di e-commerce facendo lievitare le vendite in specifici settori merceologici.

Alcune strategie di Promocodex per il futuro.

Secondo Promocodex, l’obiettivo principale è l’espansione nei principali mercati Europei. L’azienda è attiva già nell’Est Europa dove è un punto di riferimento fondamentale specialmente in Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Croazia e Slovacchia.

Il progetto ambizioso di Promocodex è di lanciare portali di codici sconto nei principali mercati europei come Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna e Olanda.

E’ proprio in queste nazioni che l’uso dei codici promozionali è maggiormente diffuso tra gli utenti di internet e secondo le statistiche l’80% delle transazioni e-commerce in Europa avvengono nei paesi sopracitati.

Questo non significherà abbandonare l’Est Europa, mercati nei quali la Promocodex International Srl ha maturato una grandissima esperienza e una grande visibilità a livello internazionale.

Tra i principali obiettivi ricordiamo la necessità di fornire un servizio di coupon anche per smartphone: è infatti dimostrato che in tutto il mondo si sta verificando una crescita sempre maggiore degli acquisti su internet tramite dispositivi mobili. L’azienda metterà dunque a disposizione alcuni utili servizi come Applicazioni per i principali mercati europei, Google Chrome Extensions e servizi per migliorare la ricerca e l’utilizzo di codici promozionali sia da smartphone che da laptop.