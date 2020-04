Gruppo Liguria Popolare: “Soddisfazione per il voto favorevole del consiglio regionale ai nostri ordini del giorno”

Sostegno e programmazione: sono queste le due parole chiave che possono riassumere gli ordini del giorno che il gruppo Liguria Popolare, composto dal capogruppo Gabriele Pisani e dai consiglieri regionali Andrea Costa e Vittorio Mazza, ha presentato all’attenzione del consiglio regionale.

Tutti gli ODG sono infatti accomunati dal voler dare risposte alle problematiche intercettate in questo periodo di emergenza da parte dei consiglieri. “Le abbiamo ritenute proposte di buon senso – spiegano i consiglieri regionali Gabriele Pisani, Andrea Costa e Vittorio Mazza – e siamo soddisfatti che i colleghi ne abbiano recepito l’importanza votandole in maniera favorevole”.

Ecco l’elenco degli ODG presentati in consiglio: sostegno alle famiglie per la fase 2, sostegno straordinario alle aziende agricole delle aree interne o montane, sospensione effetti giuridici e conseguenze dell’atto di “protesto” per i titoli di credito emessi e in scadenza nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, adozione di interventi a sostegno delle scuole paritarie in Liguria, erogazione gratuita dell’acqua per tutti gli utenti in Liguria durante l’emergenza sanitaria Covid – 19, sostegno ad emittenti televisive e radiofoniche locali del Tigullio.

“In questo momento storico la politica deve ancora di più dare risposte tangibili ai cittadini per far fronte a tutte le conseguenze economiche e sociali che l’emergenza sanitaria ha portato nelle nostre esistenze – aggiungono i consiglieri di Liguria Popolare – il nostro impegno sarà sempre quello di ascoltare le necessità del territorio e di farcene carico”.

“Programmare la fase due significa agire in maniera cauta, ma prendendo decisioni concrete e noi stiamo lavorando per percorrere questa strada”, concludono Pisani, Costa e Mazza.