Covid-19, Savona si prepara alla "fase2": più spazio a titolo gratuito alle attività economiche

"In previsione della fase 2, l'amministrazione comunale, si sta preparando ad attuare norme di sostegno alle aziende, per metterle in condizione di poter essere immediatamente operative, nel rispetto delle norme restrittive che permarranno ancora in merito al Covid-19".

L'assessore allo Sviluppo Economico Zunato, a margine dei numerosi tavoli operativi , spiega la cd. parte 2 del Cosap: "Nel merito, l'obbligo del rispetto di una distanza interpersonale minima, pone gli esercenti, spesso con spazi esigui, di fronte alla possibilità di non poter essere operativi: per scongiurare il rischio di chiusure, abbiamo ritenuto opportuno consentire in via straordinaria ai pubblici esercizi, durante il periodo di vigenza delle disposizioni governative straordinarie, l’effettuazione dell’occupazione di suolo pubblico, ovvero l’ampliamento di un’occupazione già esistente, per la ricezione della clientela, senza versamento del relativo canone".